Robbie Williams shock: “Sono un senzatetto”

Dalle stelle alle stalle. Robbie Williams, ex leader dei Take That e star del pop, non ha più una casa. “Non abbiamo una dimora in questo momento, abbiamo venduto praticamente ovunque, non viviamo da nessuna parte e stiamo cercando di capirlo”, ha dichiarato il cantante, che ha venduto la sua villa di Los Angeles al rapper Drake per 35 milioni di sterline in un accordo privato. A gennaio, Robbie si è liberato anche della sua tenuta nel Wiltshire per 6,75 milioni di sterline, convinto che la casa fosse infestata dai fantasmi. “I quattro bambini sono costantemente un puzzle che stiamo cercando di risolvere. Perché, se vengono istruiti, non mi vedono perché sono dappertutto e se sono istruiti a casa, hanno altri problemi”, ha confidato ai conduttori radiofonici australiani Kyle e Jackie O.