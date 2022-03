Isola dei Famosi 2022 concorrenti: svelato il cast ufficiale!

Ilary Blasi e i concorrenti dell'Isola dei Famosi 2022 hanno posato per la cover di Tv Sorrisi e Canzoni. È stato così svelato per la prima volta, dopo gossip e indiscrezioni, il cast ufficiale della nuova edizione del reality show, che partirà su Canale 5 lunedì 21 marzo. Quest’anno i concorrenti saranno divisi in due gruppi: coppie e singoli. Le prime saranno formate da amici o parenti: genitori/figli, marito/moglie, fratello/sorella, mamma/figlio.