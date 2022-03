Alessandro Cattelan concorrente a X Factor di un altro Paese: ecco dove

Alessandro Cattelan si è presentato ai provini di X Factor Ungheria. Ad annunciarlo è stato lo stesso conduttore, alla guida del talent show (versione italiana) per ben 10 anni. Per scoprire com’è andata, i fan dovranno sintonizzarsi su Netflix il 18 marzo, data di rilascio del suo documentario Una semplice domanda. “A volte c’è bisogno di rimescolare tutto e ripartire dal nastro di partenza - ha scritto Alessadro su Instagram -. Mi sono presentato a XFACTOR ungherese come concorrente per trovare nuovi stimoli, senza che nessuno sapesse chi fossi e portando il mio inedito! Prima della partenza ho chiesto aiuto per il look e la giusta attitudine al maestro @elioelst. Non potevo fare scelta migliore. Il 18 MARZO scoprirete se ho preso “négy igen!” ( quattro si! In ungherese ) guardando #unasemplicedomanda”.