La Pupa e il Secchione 2022: quando inizia lo show e dove vederlo

Martedì 15 marzo torna in tv, su Italia Uno, La Pupa e il Secchione . Otto le serate previste, che saranno condotte per la prima volta da Barbara d'Urso . Reality, storie di vita e tanto divertimento: questo e molto altro in una versione rinnovata del programma cult prodotto da Endemol Shine Italy. Protagonisti assoluti i 22 concorrenti che già nel corso della prima puntata saranno divisi in 11 coppie : pupe e secchioni, secchione e pupi. Compito principale delle neo coppie sarà quello di scambiarsi il sapere e fondere i rispettivi universi di appartenenza. I profili Instagram, Twitter e Facebook di Mediaset Infinity, insieme ai profili della d'Urso, accompagneranno la messa in onda della trasmissione, coinvolgendo gli utenti e alimentando conversazioni online.

Non solo Italia Uno: su Mediaset Infinity è possibile seguire le puntate in diretta streaming o recuperarle in un secondo momento, scorrere le playlist con i momenti più divertenti e i video esclusivi di backstage. Poi, ogni martedì dalle 20.30, Mediaset Infinity trasmetterà in diretta Pupa Party, appuntamento only digital realizzato in collaborazione con Studio71 Italia. Pupa Party è diviso in due parti: nella prima Dayane Mello e Andrea Dianetti si collegheranno con i protagonisti del programma; nella seconda, in compagnia di personaggi del mondo della tv e influencer, seguiranno live La Pupa e il Secchione Show. L’interazione con gli utenti sarà assicurata grazie alla lettura dei commenti postati sui social con l’hashtag #pupaparty.