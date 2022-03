Tegola sull'Isola dei Famosi 2022: due componenti del cast col Covid

Brutte notizie per Ilary Blasi. Stando a quanto riporta Tv Blog due componenti del cast dell'Isola dei Famosi 2022 avrebbero contratto il Covid-19. Nelle ultime ore sarebbero risultati positivi Alvin, inviato del reality show, e Ilona Staller, tra le naufraghe di questa edizione. Pare che la produzione abbia deciso momentaneamente di mandare in Honduras l'opinionista Vladimir Luxuria, che per altro ha già ricoperto questo ruolo in passato. Il posto di Cicciolina dovrebbe invece restare vuoto fino a quando l'attrice non riuscirà a negativizzarsi.