Il diadema di Ilary Blasi è chic: il prezzo? Accessibile a tutti!

Ilary Blasi sa sempre come stupire con i suoi look fuori dal comune. Per il debutto dell'Isola dei Famosi 2022 la conduttrice Mediaset ha optato per un prezioso diadema che le ha incorniciato il viso perfetto. "Un omaggio a Cicciolina", ha detto la moglie di Totti, riferendosi alla nuova avventura di Ilona Staller in Honduras. Ma quanto costa il gioiello chic sfoggiato da Ilary? Niente di troppo eccessivo: solo 80 euro! Si tratta di una creazione Foreva, brand napoletano di gioielli. Sul sito del marchio è possibile acquistare lo stesso accessorio della Blasi ma anche molti altri simili, con più fili di strass o in differenti colori.