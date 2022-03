Isola dei Famosi 2022: in arrivo due sexy girl della tv italiana

Il cast dell'Isola dei Famosi 2022 nasconde dei segreti. Come fa sapere il settimanale Chi mancano ancora dei concorrenti ufficiali che sono partiti separati dal gruppo e ora si trovano in Honduras pronti a entrare in corsa. "Tra loro ci sono anche due sexy girl della tv italiana che faranno perdere la testa agli spettatori", si legge sulla rivista. Una delle due è Patrizia Bonetti, modella italo-cubana ed ex concorrente del Grande Fratello di Barbara d'Urso.