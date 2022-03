Ilary Blasi svela cosa mangia prima di ogni puntata dell'Isola dei Famosi

In un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni Ilary Blasi ha svelato cosa mangia prima di condurre una puntata dell'Isola dei Famosi. " Riso e pollo. Infatti dopo ho una fame bestia e quando torno in albergo, verso le due di notte, mi faccio una camomilla con le fette biscottate", ha spiegato la moglie di Francesco Totti , che è molto attenta a condurre uno stile di vita sano. "Mangio bene, di base mangio sempre bene. Solo una volta a settimana mangio quello che mi passa sotto il naso", ha aggiunto a Chi.

Che sport pratica Ilary Blasi

Oltre alla corretta alimentazione non manca la giusta attività fisica. Ilary Blasi pratica yoga e poi cammina tutti i giorni. "Sul tapis roulant faccio almeno 40 minuti, non vado a gonfiare il muscolo, quindi, se ho perso tre chili, sembrano di più. Comunque, come in tutto, conta la costanza e a me dovrebbero dare un premio per questo: nasco prigra, ma mi scatta quella cosa...Se inizio devo chiudere, alla fine sono una concentrata", ha rivelato.