'Speravo de morì prima', la serie su Totti torna in tv: dove e quando

A un anno dal debutto su Sky Atlantic la serie tv su Francesco Totti - 'Speravo de morì prima' - arriva in chiaro. Da mercoledì 30 marzo 2022 sarà trasmessa su Tv 8, in prima serata, alle 21.30. In tutto andranno in onda 6 episodi distribuiti in 3 serate. Tratta dalla biografia 'Un capitano', la serie vede Pietro Castellitto nei panni dell'ex campione giallorosso, Greta Scarano in quelli di Ilary Blasi, Gian Marco Tognazzi nel ruolo di Luciano Spalletti. Nel cast pure Monica Guerrittore, Giorgio Colangeli e Primo Reggiani mentre l'ex attaccante appare in alcuni camei. Al centro della trama la vita del Pupone e in particolare gli ultimi due anni della sua carriera calcistica.