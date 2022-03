Flavia Vento lascia La Pupa e il Secchione Show: “Al suo posto una super pupa”

Flavia Vento non ha “deluso” le aspettative e dopo appena una settimana ha lasciato La Pupa e il Secchione Show. Ad annunciare il suo addio al programma di Italia 1 è stata Barbara d’Urso . "Dopo l’ultima puntata abbiamo passato una notte molto particolare. Ok ve lo dico, Flavia Vento si è ufficialmente ritirata. Ho fatto di tutto per convincerla. Le ho anche detto che avremmo potuto farle vedere i suoi cani, ma non c’è stato nulla da fare. Flavia è voluta andarsene ed è già tornata a casa sua. Martedì vi spiegherò il vero motivo per cui ha deciso di lasciare definitivamente il programma”.

Via Flavia Vento, arriva Francesca Cipriani

Al posto di Flavia arriverà nella villa de La Pupa e Il Secchione Show una “super pupa”, così come l’ha definita Barbara. Ovvero Francesca Cipriani. "Lei è una super pupa, un volto conosciuto in tv. Non voglio dire famosa, perché non mi piace come termine, ma l’avete vista in televisione molte volte. Questa ragazza è bionda, formosa, con delle belle curve. Lei è la pupa per eccellenza, è italiana, italianissima. Posso dirvi che è una pupissima. Se ha già fatto La Pupa e il Secchione? Non posso dirlo, non fatemelo dire, ve lo dirò martedì sera”. Non è il primo addio in corsa per la Vento: aveva già fatto lo stesso a La Fattoria, due volte a L’isola dei famosi e al Grande Fratello Vip.