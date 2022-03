Ilary Blasi: "Totti si fida di persone sbagliate" e attacca Simona Ventura

In un'intervista a Il Fatto Quotidiano Ilary Blasi è tornata a parlare degli ultimi gossip che hanno travolto il suo matrimonio con Francesco Totti. “Mi domando perché questo ragazzo così amato, ogni tanto viene dipinto come fedifrago, fijo de ‘na mignotta, traditore. Mio marito viene tacciato di ingenuità? Sì, si fida di persone sbagliate!”, ha detto la presentatrice Mediaset per poi aggiungere: “Mi sto accorgendo ora che ogni cosa che dico diventa notizia. Le strade sono due: o non hanno un c*zzo da scrivere, o sono strana io, cado in situazioni particolari e non me ne rendo conto”.