Isola dei Famosi 2022 stasera: le anticipazioni della terza puntata

Lunedì 28 marzo terzo appuntamento con l'Isola dei Famosi 2022. Durante la puntata, condotta come sempre da Ilary Blasi, Ilona Staller-Cicciolina tornerà su Playa Accoppiada dopo l'eliminazione della scorsa settimana. Quale naufrago sceglierà come compagno per tornare ufficialmente in gara? Inoltre si scoprirà chi tra le coppie nominate - Antonio Zequila con Floriana Secondi e Carmen Di Pietro con Alessandro Iannoni - sarà eliminata. In più l'inviato Alvin, in collegamento dall'Honduras, coordinerà la prima grande sfida che vedrà fronteggiarsi la comunità dei solitari di Sgamadi e i naufraghi in coppia di Accoppiada.