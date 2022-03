Will Smith rischia di perdere l’Oscar ma spunta un dettaglio che fa pensare al fake

La serata più importante della sua vita professionale rischia di diventare un vero incubo per Will Smith , fresco vincitore dell' Oscar come migliore attore protagonista . Il "King Richard" di "Una famiglia vincente", film dedicato alle sorelle Williams e al loro padre, si è reso protagonista della serata ben prima di salire sul palco a ritirare l'ambita statuetta. Succede tutto durante il monologo del comico Chris Rock , che ha messo alla berlina alcuni colleghi tra cui Jada Pinkett . "Ti prepari per Soldato Jane 2?", ha detto Rock riferendosi alla rasatura dell'attrice 50enne, che soffre di alopecia. Will non ha apprezzato la battuta e si è alzato, dando uno schiaffo al collega e lasciandolo lì basito. Poco dopo nel corso della cerimonia, Smith ha ritirato il suo primo Oscar pronunciando un discorso che è suonato quasi come una giustificazione. Tra chi non lo ha giustificato c'è la stessa Academy , che in un tweet ha condannato il gesto. Will Smith rischia però molto di più di un rimprovero social: potrebbe perdere addirittura il riconoscimento a causa di una clausola inserita nel 2017. E c'è anche chi urla al fake.

Oscar 2022, lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock è una messainscena?

Secondo quanto riporta il New York Post, a Will Smith potrebbe essere chiesto di restituire l'Oscar ricevuto come migliore attore. L'Academy, che ha assegnato i premi al Dolby Theatre di Los Angeles, ha linee guida molto rigorose per quanto riguarda il codice di condotta. Il suo codice di condotta, pubblicato nel 2017 sulla scia dello scandalo Harvey Weinstein, sottolinea l'importanza di "sostenere i valori dell'Academy", come l'inclusione, la promozione di ambienti favorevoli e il "rispetto della dignità umana". “In pratica è un'aggressione - ha commentato una fonte al The Post dopo l'incidente - Tutti erano così scioccati nella stanza, erano tutti così a disagio. Penso che Will non vorrebbe restituire il suo Oscar, ma chissà cosa accadrà ora". Sui social intanto alcuni utenti si sono chiesti se non faccia tutto parte di una messainscena ben orchestrata. Osservando le reazioni subito dopo la battuta di Chris Rock, nel video si vede Will Smith ridere (mentre la moglie ruota gli occhi al cielo e sembra molto seccata): per chi dubita dell'accaduto, lo schiaffo è poco credibile proprio a causa della gestualità dei due e del sorriso sul volto dell'attore subito dopo aver preso a schiaffi il collega.