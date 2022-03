Will Smith schiaffeggia Chris Rock: Serena Williams sotto shock

Serena Williams è rimasta sconvolta dopo aver visto Will Smith salire sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles e dare uno schiaffo a Chris Rock. L’attore, poi premiato con l’Oscar per aver interpretato Richard Williams, padre di Venus e Serena in Una famiglia vincente, è andato su tutte le furie per una battuta di cattivo gusto sull’alopecia della moglie Jada Pinkett Smith. “Tieni chiusa quella f**** bocca”, ha urlato Will una volta tornato in platea. Serena ha postato la sua reazione sui social, direttamente dallo show hollywoodiano: bocca aperta e occhi sbarrati. La campionessa sembrava davvero non credere ai propri occhi e alle proprie orecchie. Poi in un secondo video, la sportiva ha detto: “Mi sono seduta perché a momenti rovesciavo il drink!”.