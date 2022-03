Signorini risponde alle frecciatine di Ilary Blasi e svela un segreto

Nell'ultimo periodo hanno fatto molto discutere le frecciatine di Ilary Blasi ad Alfonso Signorini . Alla finale del Grande Fratello Vip la moglie di Totti ha invitato il collega a sparire per un po' dalla televisione. Durante l'esordio della nuova edizione dell'Isola dei Famosi, invece, Ilary ha ricordato che basta un attimo per passare da opinionisti a conduttori, come accaduto appunto a Signorini. Stoccate alle quali il giornalista ha ora risposto sull'ultimo numero del suo settimanale Chi.

La risposta di Signorini

Alfonso Signorini ha rassicurato tutti: con Ilary Blasi non c'è alcun astio o problema. "Io e Ilary ci conosciamo da anni e non vedo in lei nessuna malizia o cattiveria!", ha spiegato. "Al GF mi ha consigliato quello che io stesso avevo deciso da un pezzo: sparire. Riguardo all'osservazione fatta alla prima puntata dell'Isola l'ho trovata pertinente", ha aggiunto Signorini per poi ribadire: "Se una persona ha passione e capacità può fare l'opinionista, il conduttore, il cantante o l'attore. Insomma, può fare quello che vuole".

Il retroscena su Ilary

Alfonso Signorini ha inoltre svelato un curioso retroscena: "Mi ha molto divertito leggere tutti i commenti che si sono sprecati intorno a fantomatiche frecciatine o siluramenti nei miei confronti. Io e Ilary, proprio mentre si scriveva di tutto a riguardo, ci facevamo al telefono grasse risate!".