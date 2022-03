Zelig scarica Pietro Diomede dopo la frase shock su Carol Maltesi. E Gassmann...

Non sembra pentito della frase shock digitata e pubblicata su Twitter, Pietro Diomede . Il comico, che da tempo si muove sul labile confine che determina ciò che è lecito, non ha infatti ancora rimosso il cinguettìo dello scandalo che, oltre alle dure e ferme condanne nei commenti, gli è costato l'eliminazione dalla programmazione di Zelig . La "battuta" su Carol Maltesi , la pornostar nota come Charlotte Angie brutalmente uccisa da Davide Fontana è atroce: "Che il cadavere di una Pornostar fatto a pezzi venga riconosciuto dai tatuaggi e non dal diametro del buco del culo non gioca a favore della fama della vittima".

La decisione di Zelig

Dopo le innumerevoli segnalazioni è stato il profilo ufficiale dello Zelig a rispondere con un altro tweet: "Abbiamo ricevuto segnalazioni in seguito al tweet di un artista che avrebbe dovuto esibirsi presso lo Zelig il 12 Aprile. Ci dissociamo completamente da quel Tweet, che disapproviamo nella maniera più assoluta. Di conseguenza, l'artista è stato escluso dalla programmazione Zelig". Dopo questa decisione i commenti degli utenti sono stati per la maggior parte positivi, anche se non è mancato chi ha bacchettato lo Zelig per aver in un primo momento inserito in scaletta un comico già incappato in più di qualche scivolone.

Il commento di Alessandro Gassmann

Sempre via Twitter si palesa anche il commento di un attore del calibro di Alessandro Gassmann, che scrive: "Signor Pietro Diomede, io penso che lei rappresenti a pieno, il gradino più basso e repellente della specie umana. Si vergogni e chieda scusa alla famiglia della vittima".