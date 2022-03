Davide Fontana: chi è l’uomo che ha fatto a pezzi la pornostar Charlotte Angie

Ha confessato l’uomo che ha ucciso e fatto a pezzi l’attrice porno di 25 anni Charlotte Angie, all’anagrafe Carol Maltesi. I resti della giovane sono stati trovati a Borno, in provincia di Brescia, nascosti in alcuni sacchi neri. Il feroce assassino si nasconde dietro a un uomo in carriera, bancario con la passione per la cucina e i social: su Instagram il suo profilo “Uomoallacoque” vanta oltre 13mila follower.