Oscar 2022, Chris Rock: le prime parole dopo lo schiaffo di Will Smith

Chris Rock ha parlato per la prima volta dello schiaffo ricevuto da Will Smith agli Oscar 2022. Il comico ha rotto il silenzio, durato tre giorni, durante il suo ultimo spettacolo a Boston, dove ha registrato il tutto esaurito. Davanti ad una platea di mille persone al Wilbur Theatre, il 57enne ha aperto lo show tirando in ballo ciò che il pubblico voleva sentire. "Sto ancora cercando di elaborare quello che è successo", ha esordito Rock, come riporta Variety. "Non ho materiale su quello che è accaduto: tutto lo show è stato scritto prima di questo fine settimana", ha spiegato.