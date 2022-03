Isola dei Famosi stasera anticipazioni: arrivano due nuovi concorrenti

Giovedì 31 marzo torna in tv l'Isola dei Famosi 2022. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, ci saranno come sempre gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. In gioco una nuova coppia di concorrenti: i fratelli Guendalina ed Edoardo Tavassi. Per uno degli abitanti di Playa Sgamada è invece arrivato il momento di lasciare il reality show, chi tra loro dovrà tornare definitivamente in Italia?