Chi è Edoardo Tavassi? Carriera, social e vita privata

Edoardo Tavassi: la scheda

Nome: Edoardo Tavassi

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: Personaggio televisivo

Età: 37 anni

Anno di nascita: 1984

Luogo di nascita: Roma

Tatuaggi: La faccia di Walter White della serie tv Breaking Bad.

Profilo Instagram ufficiale: @edoardo.tavassi

Follower: 121mila

La sua storia: biografia e vita privata

Edoardo Tavassi è nato a Roma. Ha 37 anni ed è fratello di Guendalina Tavassi, influencer, opinionista e volto di vari programmi tv come Grande Fratello e Tale e Quale Show. Del suo lavoro non si hanno informazioni. Della sua vita privata, si sa che ha avuto una storia con Lucia Martella. Ultimamente ha fatto parlare di sé per la relazione con Diana Del Bufalo, attrice comica ed ex di Paolo Ruffini. Il loro amore è durato poco: da marzo ad ottobre 2020, come raccontano diverse fotografie postate su Instagram da entrambi. Al momento sarebbe single. Ha un cane, Rocco, molto presente sulla sua pagina Instagram, che vanta 121mila i follower. È tifoso della Roma ed è appassionato di serie tv, anime e videogame. Si è tatuato il volto di Walter White, ovvero il protagonista della serie tv Breaking Bad.