Matilde Gioli, i cavalli e il tradimento: "Quella volta nel maneggio"

In un'intervista rilasciata al settimanale Oggi Matilde Gioli ha raccontato un curioso aneddoto sulla sua vita sentimentale. "L’idea di essere tradita mi fa paura. Il pensiero che Alessandro possa guardare altrove, preferire un’altra a me. So che il mio uomo mi ama, ma so anche che capita, di tradire . E lo so perché l’ho fatto, anni fa", ha dichiarato l'attrice, felice accanto ad un insegnante di equitazione da circa un anno.

Il tradimento di Matilde Gioli

"Stavo con un ragazzo da un po’, apparentemente andava tutto bene. Poi, in un maneggio, ho incontrato un uomo che mi ha fatto scoprire un’emozione mai provata. Persi la testa per lui, per i cavalli, per tutto. E quando il mio fidanzato se ne accorse, nei suoi occhi vidi riflessa una Matilde che non mi piaceva. Dopo quella storia sono rimasta sola a lungo, avevo bisogno di trovare delle risposte dentro di me", ha spiegato la star della fiction Doc-Nelle tue mani.