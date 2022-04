Laura Pausini rivela: "Ho cantato con Ancelotti, il miglior tecnico al mondo"

ROMA - La carriera professionale di Laura Pausini ha preso una nuova svolta: prima il film per Amazon Prime sulla sua vita, dal titolo "Laura Pausini: un piacere conoscerti", in cui si mette nei panni di un'artista che non ha mai conosciuto la fama, e poi l'opportunità di presentare l'Eurovision. Durante un'intervista con "Mundo Deportivo", la celebre cantante ha parlato anche del suo interesse per il calcio e in particolare per il Milan, la squadra di cui è tifosa: "Il calcio è uno sport che amo. Sono tifosa del Milan e dei gloriosi anni '80/'90, che sono stati incredibili. Non riesco a seguirlo molto perché quasi sempre lavoro o passo del tempo con mia figlia, ma mi preoccupo sempre dell'esito delle partite. La domenica è il giorno in cui facciamo i compiti". Infine, ecco l'aneddoto su Carlo Ancelotti: "Ho un allenatore preferito ed è Carlo Ancelotti. Non allena in Italia da molto tempo, ora è al Real Madrid. Oltre ad avere il piacere di incontrarlo e di aver potuto cantare con lui in alcune occasioni, mi piace molto come persona e lo ammiro molto. Per me è il numero 1 al mondo. La tattica che ha, la sua capacità di tenere unita la squadra... è un altro livello".