Isola dei Famosi: perché Jovana Djordjevic si è ritirata

Jovana Djordjevic, moglie dell'ex calciatore della Lazio Filip Djordjevic, non proseguirà la sua avventura sull'Isola dei Famosi 2022. Alvin lo ha comunicato all'inizio dell'ottava puntata, andata in onda giovedì 14 aprile in prima serata su Canale 5. I motivi dell'improvviso forfait della modella serba sembrerebbero causati da un problema di salute, fortunatamente non grave, ma sufficiente a costringerla ad abbandonare il reality. Jovana, dunque, potrà riabbracciare presto suo marito ed i suoi due figli, fortificata, nonostante tutto, dall'esperienza sulla Playa più famosa del panorama televisivo.