Aida Yespica contro Delia Duran: "Tutte sciocchezze, è impazzita"

La telefonata tra Aida e Delia

“Delia Duran? È un’amica che conosco da anni, non so perché ha detto quella sciocchezza su me al Grande Fratello Vip. L’ho chiamata e le ho detto: “Ma sei impazzita?”. Lei mi ha risposto: “Ma sì, dai, si fa un po’ di gossip!”. Ma le ho detto che non si fa così, io sono una madre. Le ho chiesto di tenermi fuori”, ha fatto sapere Aida Yespica.