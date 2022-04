Maneskin al Coachella: "Cantiamo per l'Ucraina", il gesto contro Putin

I Maneskin protagonisti al Coachella Valley Music and Arts Festival in California, uno degli eventi più popolari negli Stati Uniti. La band romana, prima formazione rock italiana a prendere parte alla kermesse, ha cantato e suonato, tra le tante canzoni, pure Dance on Gasoline, brano pubblicato il 9 aprile scorso e dedicato all'Ucraina. Durante la performance è apparso sul maxi schermo il volto di Vladimir Putin mentre il cantante Damiano David ha urlato dal palco: "Fu** Putin, free Ukraine". Quindi ha aggiunto: "Vi siete divertiti? Anche noi ci divertiamo, è un privilegio vivere mentre le bombe cadono sulla città".