Vladimir Luxuria svela come ha speso i soldi vinti all'Isola dei Famosi

La vittoria all'Isola dei Famosi

"Sono andata in Mozambico, perché appunto ho dato metà della vincita a questi bambini orfani di tutto e di tutti. Spesso ci sono famiglie devastate dal flagello dell’AIDS, non hanno nonni, non hanno parenti, non hanno nessuno. Vivono da soli in capanne fatte con la paglia", ha confidato Vladimir Luxuria. Poi ha aggiunto: "In Mozambico ho conosciuto un bambino, Enock. Avrei tanto voluto adottarlo ma le leggi non lo consentivano perché sono trans. Quando arrivai lì mi colpirono molto i suoi occhi, lui cercava di farmi vedere quanto fosse bravo e sperava di attirare la mia attenzione. Quando andai via lo vedevo nello specchietto retrovisore del pullman dell'Unicef e nei suoi occhi ho visto una grandissima tristezza. Tornata in albergo passai molto tempo a piangere, lui vedeva in me qualcuno che avrebbe potuto adottarlo e dargli una mano. Se mi fosse stato permesso non ci avrei pensato due volte".