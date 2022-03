Vladimir Luxuria: "Vi racconto chi è davvero Ilary Blasi"

A 'Facciamo finta che', il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101, Vladimir Luxuria ha parlato della nuova edizione dell' Isola dei Famosi, dove ricopre il ruolo di opinionista insieme a Nicola Savino. “Quando si è saputo il cast e ho letto che ci sarebbero stati dei recidivi, persone che hanno fatto l'Isola e ora ci tornano, io penso che siano da premiare. Sapendo oggi a cosa andrei incontro, mosquitos, fame, sabbia bagnata, io non ci tornerei. Questi sono davvero coraggiosi a riandarci, consapevoli delle cose a cui vanno incontro. Per quanto puoi essere disperato di fama o di soldi, è una bella sfida”, ha detto l'ex parlamentare, che ha vinto il programma nel 2008.

Le parole su Ilary Blasi

Alla domanda “Tu condurresti l'Isola dei Famosi?”, Luxuria ha risposto: “No, io non voglio fare le scarpe a Ilary Blasi, primo perché non abbiamo lo stesso numero - io le ho leggermente più grandi delle sue - e due perché penso che dobbiamo essere creativi: se ci fosse un altro programma, lo condurrei, ma in questo momento l'Isola no. Lasciamo in pace Ilary Blasi". Vladimir ha poi aggiunto: "Io ho conosciuto professionalmente adesso Ilary Blasi: è una donna di una semplicità, di una simpatia...Mi sembra di conoscerla da sempre, non riesco a pensare in questo momento un’Isola dei Famosi senza Ilary Blasi”.