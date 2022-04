Bill Murray cacciato dal set: "Comportamento inappropriato"

Bill Murray non parteciperà più al film 'Being Mortal'. Nelle ultime ore è giunta la notizia che il celebre attore di Hollywood è stato sospeso dalla casa di produzione Searchlight per "comportamento inappropriato". La pellicola cinematografica, prodotta dalla Disney, rappresentava il debutto alla regia di Aziz Anzari. Sia il regista che l'attore Seth Rogen non sono coinvolti nelle accuse. L'ex protagonista di Ghostbusters, 72 anni a settembre, è stato estromesso dal film perché, come è stato comunicato dalla casa di produzione, "non è stato più possibile continuare con lui".