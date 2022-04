Isola dei Famosi 2022: tre nuovi concorrenti in arrivo!

Nuovi ingressi all'Isola dei Famosi 2022 . Il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi avrà, grazie ai buoni dati di ascolto, un prolungamento di cinque puntate, come preannunciato dal portale Tvblog, che indica il 27 giugno come data della finalissima. Come è stato anche per il Grande Fratello Vip, è possibile che l'allungamento del reality comporti l'introduzione di nuovi concorrenti. Il sito televisivo fa i nomi di tre personaggi famosi che sicuramente creeranno nuove dinamiche all'interno della trasmissione.

Tre nuove naufraghe all'Isola dei Famosi

A quanto pare sbarcherà in Honduras Fabrizia Santarelli, alias la 'bona sorte' di Avanti un altro. La 28enne pugliese fa la modella ed è laureata in Giurisprudenza. Altra vippona che dovrebbe far parte del cast del reality è Mercedesz Henger, figlia di Eva. Per l'influencer si tratterebbe di un ritorno, visto che ha già partecipato in passato al programma. La terza presunta naufraga dovrebbe essere invece Marialaura De Vitis, vincitrice dell'ultima edizione de La Pupa e il Secchione. La 23enne è stata inoltre fidanzata con Paolo Brosio qualche tempo fa.