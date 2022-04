Dybala, Oriana Sabatini completamente nuda! "Senza veli perché..."

Oriana Sabatini continua a stupire. La cantante argentina, conosciuta in Italia principalmente per via della sua love story con Paulo Dybala, si è mostrata sui social network completamente nuda. Un'immagine che ha subito fatto il pieno di like e commenti entusiastici sia su Instagram sia su Twitter. Lo scatto sexy è stato realizzato per promuovere la nuova canzone - 325 - che uscirà il prossimo 28 aprile.