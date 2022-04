Dybala capitano triste: un gol per la storia senza esultanza e l'abbraccio con Allegri

Quello di Reggio Emilia non è un campo banale per la Juventus. Dalla sconfitta contro il Sassuolo dell’ottobre 2015 che precedette la clamorosa rimonta verso lo scudetto dopo la peggior partenza dell’era Allegri, prima di quella dell’attuale stagione, alle due finali vinte lo scorso anno sotto la gestione Pirlo, quella di Supercoppa Italiana contro il Napoli e quella di Coppa Italia contro l’Atalanta, al Mapei Stadium per i bianconeri c’è spesso un appuntamento con la storia.

Sassuolo-Juve, Dybala lascia il segno Nella gara vinta in rimonta 2-1 nella 35ª giornata la storia ha però rischiato di scriverla Paulo Dybala, autore del fondamentale gol del momentaneo 1-1 sul finale del primo tempo. Una bella perla con controllo e tiro su invito di Zakaria, che non è però bastata a rischiarare l’orizzonte triste del numero 10 “uscente” dei bianconeri e neppure a scongiurare la sostituzione, la decima della stagione in campionato, avvenuta nella ripresa.

Bomber Juve, Dybala ragiunge Cristiano Ronaldo Dybala non ha esultato troppo dopo il gol, rendendosi anzi protagonista di un curioso conciliabolo con Leonardo Bonucci, diventato rapidamente virale sui social, ma la cosa potrebbe anche non fare effetto: freddezza nei confronti del mondo Juve che l’ha messo alla porta o fretta di riprendere il gioco per completare la rimonta? Di sicuro quello contro il Sassuolo è stato, appunto, un gol storico, il numero 81 con la maglia della Juve in Serie A, tanti quanti Cristiano Ronaldo, per il 10° posto nella classifica all time. Già, proprio il portoghese, il cui arrivo a Torino ha segnato forse il primo strappo tra la Joya e l’ambiente bianconero.