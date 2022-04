Isola dei Famosi, arriva Mercedesz Henger: "Mi piace un naufrago"

"Non vedo l'ora di tornare all'Isola dei Famosi": con queste parole Mercedesz Henger ha confermato i rumors degli ultimi giorni che riferivano di un ritorno in Honduras per l'ex di Lucas Peracchi. La figlia di Eva Henger ha annunciato la novità attraverso un videomessaggio che è stato mostrato durante l'ultima puntata del reality show di Canale 5, in onda lunedì 25 aprile.

L'arrivo di Mercedesz Henger è un segreto Non tutti i naufraghi sanno dell'imminente sbarco della modella. I primi a venirne a conoscenza sono stati Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro, e Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina. Entrambi devono mantenere il segreto e non condividere l'informazione con gli altri compagni. "Al momento io sono single e ho tantissima voglia di innamorarmi", ha spiegato l'influencer, che poi ha aggiunto: "Avendo visto le ultime puntate dell'Isola, qualcuno che potrebbe piacermi c'è, non voglio dire chi". La giovane ha preferito salutare il pubblico, mandando un bacio al misterioso naufrago.