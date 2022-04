Grande Fratello Vip 2022: c'è la data di inizio e i primi concorrenti

La settima edizione del Grande Fratello Vip si farà. TvBlog ha svelato in anteprima la data d'inizio: si partirà il prossimo lunedì 19 settembre. Anche quest'anno il reality show avrà un doppio appuntamento settimanale e potrebbe durare sei mesi come già accaduto in passato. Alfonso Signorini, confermato alla guida della trasmissione, ha già iniziato i lavori per il nuovo cast: negli ultimi giorni si sono fatti i nomi di Sandra Milo, Alvaro Vitali, il famoso Pierino, Wilma Goich e Pamela Prati (che ha partecipato al programma nel 2016). Non ci sarà invece Veronica Cozzani: la madre di Belen Rodriguez ha ammesso che non si sentirebbe a proprio agio nella Casa più spiata d'Italia.