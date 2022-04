Filippo Magnini condurrà un programma su Rai Due

Filippo Magnini sarà al timone, insieme a Samanta Togni , di un nuovo programma su Rai Due . A farlo sapere Tvblog, che ha spoilerato data e conduttori del format Per Me . Stando a quanto si apprende, la trasmissione dovrebbe prendere il via dal 14 maggio alle ore 9. Sempre nella stessa data l'ex nuotatore convolerà a nozze, per la seconda volta con rito religioso, con Giorgia Palmas.

Stando alle prime informazioni la nuova trasmissione targata Rai Due è un branded content prodotto dalla Me Production , dedicato al mondo dello sport e al benessere fisico . Le puntate dureranno ciascuna 30 minuti circa. Si parlerà di alimentazione, così come saranno fornite indicazioni su esercizi fisici e sulle attività sportive più trendy. Lo scopo è quello di avvicinare il pubblico alle attività sportive e alla salute, nell'ottica anche della temutissima prova costume.

Gli ospiti

In ogni puntata Samantha Togni e Filippo Magnini, inedita coppia in tv, ospiteranno un personaggio famoso, che racconterà quali azioni mette in atto per prendersi cura del proprio corpo. Tvblog annuncia che tra i vip che si vedranno in trasmissione, ci saranno anche: Aida Yespica, Manila Nazzaro, Paolo Ciavarro e Roberto Ciufoli.