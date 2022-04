Magnini e Giorgia Palmas svelano la data del secondo matrimonio

Filippo Magnini e Giorgia Palmas pronti a diventare marito e moglie anche davanti a Dio, dopo l'unione civile dello scorso anno. L’ex nuotatore e la showgirl, insieme dal 2018, hanno già fatto passi importanti in questi quattro anni: prima la convivenza, poi la nascita di Mia e dopo ancora il matrimonio con rito civile, arrivato il 12 maggio. Una cerimonia ristretta, visto il periodo pandemico, con il sogno di festeggiare con i propri cari non appena possibile. La data scelta per il matrimonio in Chiesa è il 14 maggio, come hanno annunciato a Verissimo. "Avevamo deciso di non dire la data, anche un po' per scaramanzia, ma siccome non siamo riusciti comunque a sposarci in Chiesa, abbiamo deciso di annunciarla pubblicamente", ha spiegato Giorgia Palmas.