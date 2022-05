Vladimir Luxuria: che frecciatina a Belen Rodriguez!

In un'intervista rilasciata a Tv Mia, Vladimir Luxuria è tornata a punzecchiare Belen Rodriguez con la quale in passato ha litigato all'Isola dei Famosi. “Nel 2008 sono stata naufraga e se lei è diventata quella che tutti conosciamo è grazie a me. A me che ho tirato fuori la sua relazione con Rossano Rubicondi", ha ricordato l'opinionista di Ilary Blasi. L'ex parlamentare ha dunque aggiunto: "Dal fratello Jeremias e dal padre Gustavo mi aspettavo la stessa grinta, invece entrambi non vedevano l’ora di abbandonare. Che delusione!". Al momento nessun componente della famiglia Rodriguez ha replicato a Luxuria.