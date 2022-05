Tavassi contro Vaporidis, è bufera all'Isola dei Famosi: la frase choc

Tensione all'Isola dei Famosi tra Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis. I due non si sopportano da giorni e nel corso dell'ultima puntata del reality show Mediaset sono stati chiamati per un confronto. "Diamo un valore diverso ai rapporti, all'amicizia. Per me era una figura molto vicina a quello che reputo un amico - ha spiegato l'attore a Ilary Blasi - Invece su una cosa che poteva risolversi in un nulla ha caricato tutto con le offese. Persone come lui vivono questo reality solo come una vetrina, io vorrei viverla anche come una crescita personale".