Laura Pausini: che gaffe in diretta all'Eurovision Song Contest!

Divertente gaffe di Laura Pausini durante la prima semifinale dell'Eurovision Song Contest, trasmessa su Rai Uno martedì 10 maggio 2022. Al momento della proclamazione dei 10 paesi finalisti la cantante ha fatto una piccola ma divertente gaffe in diretta. Laura doveva annunciare il sesto paese che avrebbe avuto accesso alla finale ma per via di un lapsus non è riuscita a pronunciare la parola “sixth”. A quel punto la Pausini ha esclamato al microfono un “porca vacca” liberatorio scatenando l'ilarità del pubblico in studio e a casa. “Scusatemi, sono solo una ragazza italiana”, ha poi aggiunto divertita l'artista.