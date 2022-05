Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro preoccupata per il figlio

L'ultimo daytime dell' Isola dei Famos i mandato in onda mercoledì 11 maggio su Canale 5, ha mostrato ai telespettatori l'avvicinamento tra Maria Laura De Vitis ed Alessandro Iannoni . I due sono sempre più intimi, tanto che nelle scorse ore si sono perfino scambiati un bacio a stampo . La madre del giovane naufrago però non è molto contenta di quanto sta accadendo in Honduras.

Il confessionale di Carmen Di Pietro

La showgirl ha detto nel corso di un confessionale, di star valutando la situazione, augurandosi che la vincitrice de La Pupa e il Secchione show non stia bluffando con Alessandro. "Se mi accorgo che lo sta prendendo in giro mi arrabbio sul serio", ha affermato l'ex gieffina. Non contenta di ciò, la Di Pietro ha chiesto agli altri naufraghi un parere sulla ragazza, dicendo: "Conosce troppe cose di me, è come se avesse studiato da casa il mio personaggio". Per molti naufraghi l'ex di Brosio sta soltato mettendo in atto una strategia usando il figlio di Carmen.

Mercedesz Henger mette in guardia Carmen

Durante una conversazione con la figlia di Eva Henger, Mercedesz ha confermato i suoi dubbi dicendo: "Sta facendo la falsa , gioca" ed ancora "è interessata a creare dinamiche". Per la modella non ci sono dubbi sul fatto che Maria Laura stia facendo il possibile per compiacere Carmen allo scopo di imbonirsi Alessandro: "Pensa che agendo così lo conquisterà". Anche Lory Del Santo condivide tale pensiero.