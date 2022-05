Isola dei Famosi, dopo Blind anche Guendalina in infermieria

Guendalina Tavassi sta effettuando alcuni accertamenti medici: questa è la notizia dell'ultima ora che si è appresa grazie al daytime dell'Isola dei Famosi in onda tutti i giorni su Canale 5 e Mediaset Extra. Blind continua a rimanere in infermeria. Come sta la sorella di Edoardo Tavassi? Al momento non ci sono indicazioni in tal senso e cresce l'ansia nei fan, che hanno notato la sua assenza.