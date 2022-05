Summer Festival con De Martino e Delogu: data inizio e tappe

Andrea Delogu e Stefano De Martino (che ha detto addio a Made in Sud ) saranno i conduttori del nuovo programma musicale estivo voluto da Viale Mazzini. Rai Pubblicità (che si occupa dei branded content) organizzerà un summer festival con la collaborazione di alcuni sponsor. Al momento non è ancora definito il titolo della nuova trasmissione, ma si apprende che la rassegna canora sarà itinerante.

Tappe e puntate del summer festival di Rai 2

Grazie alle indiscrezioni di TvBlog si apprende che il Festival musicale avrà inizio alla fine di giugno e andrà in onda in prima serata su Rai2. Il programma avrà in tutto sei puntate, a cui si aggiungerà un 'best of', ed intratterrà il pubblico televisivo fino ad agosto. Sei concerti live in tre città italiane. Roma ospiterà nell'incantevole cornice di Piazza del Popolo i primi due eventi, gli altri quattro invece saranno a Rimini e a Trieste.