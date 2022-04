Made in Sud, addio De Martino: chi sono i nuovi conduttori e quando inizia

Pronti, partenza, via: Made in Sud riaprirà le sue porte dopo più di un anno di stop. L’ultima volta che il programma è andato in onda era il 2020 e ora è il momento di ricominciare. Arrivato alla sua undicesima edizione, lo show comico della Rai riporterà sul piccolo schermo i migliori comici meridionali. Tante novità per questa nuova stagione, a partire dalla conduzione. Secondo quanto riportato da TvBlog, infatti, i nuovi presentatori di Made in Sud saranno Clementino e Lorella Boccia. Il rapper napoletano e l’ex ballerina di Amici prenderanno il posto di Stefano De Martino e Fatima Trotta e faranno il loro debutto il prossimo 18 aprile .

Perché Stefano De Martino ha lasciato Made in Sud

I nuovi nomi scelti per presentare la trasmissione suscitano la curiosità sul motivo dell’abbandono di Stefano De Martino. L’ex ballerino ha voluto terminare la sua esperienza a Made in Sud per due motivi: in primis per la conduzione di un altro programma di Rai 2, Stasera tutto è possibile, ancora in onda e poi per ripetere l’esperienza da giudice al Serale di Amici. Il talent di Maria De Filippi è ricominciato da qualche settimana, proprio in concomitanza con la preparazione del divertente format Rai.