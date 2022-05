GF Vip, Alex Belli litiga con le Selassié e pubblica le chat private

Botta e riposta tra Clarissa Selassié e Alex Belli, ex concorrenti del Grande Fratello Vip. La principessina etiope non ha gradito il fatto che l'attore abbia parlato della rottura tra la sorella Lulù e Manuel Bortuzzo. A Casa Chi Clarissa ha puntato il dito contro Belli: "Trovo che si sia comportato in maniera molto cheap. A lui vogliamo bene e per questo siamo rimaste molto male per ciò che ha fatto. Ha sfruttato la cosa per fare le sue ospitate“. Poi ha aggiunto: "Gli ho detto che ci sono rimasta male e che non è la verità quella che ha raccontato. Lui mi ha risposto tipo ‘dai non ti arrabbiare questo è il nostro business è lavoro è così che funziona’. In poche parole mi diceva di lasciar correre perché nel nostro mondo le cose vanno in questa maniera. Io non ci sto non è bello“.