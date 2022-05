Isola, Guendalina ancora in infermeria: parla il fidanzato

Guendalina Tavassi è stata male, quindi è stata trasferita in infermeria: questo è quanto si è appreso nel daytime dell'Isola dei Famosi di qualche giorno fa. Come sta ora la sorella di Edoardo? La naufraga, dopo essere stata costretta ad abbandonare Cayo Cochinos non vi ha fatto più rientro. Ed è incerta la sua presenza nella puntata di venerdì 13 maggio. Sono stati tanti a preoccuparsi circa le sue condizioni e a rassicurare tutti i fan dell'influencer ci ha pensato il fidanzato Federico Perna.