Isola dei Famosi anticipazioni: chi sono i nuovi 4 concorrenti

Novità all'Isola dei Famosi 2022 condotta da Ilary Blasi. Lunedì 16 maggio entreranno nel reality show di Canale 5 quattro nuovi naufraghi. Si tratta di: Pamela Petrarolo, ex ragazza di Non è la Rai, Marco Maccarini, conduttore, Gennaro Auletto, modello, e Luca Daffré, ex corteggiatore di Angela Nasti a Uomini e Donne. Il loro ingresso scardinerà ovviamente gli equilibri del gruppo.