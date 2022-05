Isola dei Famosi, tornano Soleil Sogé e Vera Gemma: il gossip

All'Isola dei Famosi potrebbero far ritorno Soleil Sorge e Vera Gemma, due ex naufraghe che hanno partecipato al reality show di Canale 5 rispettivamente nel 2019 e nel 2021. L'ex gieffina (e giudice de La Pupa e il Secchione Show) e la figlia di Giuliano Gemma potrebbero tornare nel programma condotto da Ilary Blasi in qualità di ospiti, per creare nuove dinamiche, secondo lo scoop lanciato da Deianira Marzano.