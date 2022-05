Isola dei Famosi, Bonetti mostra le ustioni fatte in gara

Patrizia Bonetti ha pubblicato su Instagram nei giorni scorsi alcuni scatti che mostrano le ustioni che si è procurata all' Isola dei Famosi durante la gara con il fuoco. L'ex naufraga, che secondo alcuni avrebbe fatto una causa milionaria per il danno subito in fase di gioco, è stata ospite in studio nel corso degli ultimi appuntamenti del reality show di Canale 5.

Le prime foto delle ustioni

L'influencer a sorpresa ha condiviso con i suoi fan una Instagram story in cui la si vede con un look curato da Federico Fashion Style: pantalone azzurro, top bianco (che scopre la pancia), capelli acconciati leggermente. Un outfit che mette in evidenza l'entità delle ustioni riportate. Dopo questa immagini, Patrizia, poco prima di entrare in studio per la puntata di lunedì 16 dell'Isola dei Famosi, ha mostrato il suo outfit: pantaloni, top cortissimo ed un boa di piume nero. Nello scatto sono visibili le conseguenze dell'infortunio: sotto il seno a destra, infatti, la pelle è più chiara.

Le parole di Patrizia Bonetti dopo il rientro

“Adesso sto meglio, devo dire che mi sono ripresa. Sto bene dai e sono molto felice di essere qui stasera. Ero così contenta di partire per L’Isola. Diciamo che era un’esperienza a cui tenevo tanto", ha confessato la Bonetti, per poi aggiungere: ". Questo perché da molto tempo desideravo fare questo reality e quindi mi è dispiaciuto tantissimo come sono andate le cose dopo la prova. Ovviamente questa è la vita, sono cose che possono accadere e l’importante è andare avanti e che tutto sia finito per il meglio". Ma non è tutto perché ha proseguito dicendo: "Sì, sto seguendo l’Isola dei famosi anche se sono uscita. Chi mi sta più simpatico? Diciamo che in prima battuta ero stata contraria a Nicolas. In realtà mi piace molto come si sta comportando e come sta agendo all’interno del gruppo. Se faccio il tifo per lui? Assolutamente sì è un buon naufrago”.