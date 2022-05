Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi deluso dalla Henger

Edoardo Tavassi ha manifestato tutto il suo scontento e disappunto all'Isola dei Famosi per l'avvicinamento tra l'ex volto di Uomini e Donne Luca Daffré e Mercedesz Henger. Quest'ultima pare abbia subito fraternizzato con il nuovo naufrago, che è sbarcato in Honduras nel corso della puntata di lunedì 16 maggio. L'attore romano, parlando con sua sorella Guendalina e Carmen Di pietro ha detto: "Vedo che ha già trovato il rimpiazzo....Sono stato rimpiazzato subito". Per lui il comportamento di Mercedesz non ha fatto che avvalorare i suoi dubbi e le sue preoccupazioni, cioè quelle che l'interessamento dimostrato dalla naufraga nei suoi riguardi era solo frutto di una strategia di gioco.