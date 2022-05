Isola dei Famosi, scontro tra Mercedesz Henger e Vaporidis

Gli animi sono sempre più tesi all' Isola dei Famosi 2022 . Nel daytime andato in onda lunedì 16 maggio Nicolas Vaporidis e Mercedesz Henger hanno avuto un duro scontro a causa delle nomination. L'attore pare non abbia preso bene il fatto che la figlia di Eva Henger lo avesse nominato. La modella, parlando con un gruppo di naufraghi, ha detto: " Ma stai tranquillo ".

I dubbi di Nicolas Vaporidis

Insomma, la naufraga non riesce a comprendere perché Nicolas si sia così alterato se, come si pregia di dire, lui stesso non si interessa al televoto. In un confronto diretto tra i due, Vaporidis ha fatto delle considerazioni: "Nick mi ha nominato, Mercedesz mi ha nominato, Carmen mi ha nominato e se permetti una domandina me la faccio perché questo gruppettino tanto gruppo non è più, cara Mercedesz".

Edoardo Tavassi sostiene Nicolas

Quest'ultima aveva manifestato delle insofferenze per alcune uscite dell'attore nei confronti di Edoardo Tavassi, che durante lo scontro ha preso le difese dell'amico: "Io non riesco a fingere quando c'è qualcosa che mi da fastidio, io la devo dire. Hanno iniziato a litigare Mercedesz e Nicolas dopo che io le avevo chiesto: per favore puoi evitare di litigare con Nicolas? Perché è un mio amico ed una cosa mia e sua quella".