Isola dei Famosi, Clemente Russo dopo l'eliminazione

Clemente Russo , dopo essere stato eliminato dall' Isola dei Famosi , è tornato sui social, dove nelle scorse ore ha risposto ad alcune domande e curiosità dei suoi fan, che lo hanno seguito numerosi in questa nuova avventura. A chi gli ha chiesto cosa avrebbe cambiato di quest'esperienza in Honduras, lo sportivo ha detto: "Sono da poco uscito dall’Isola dei Famosi, ovviamente ci sono rimasto un pò male e forse quello che non rifarei è qualche litigio". Ma non è tutto poiché si è anche parlato di falsità: " Il più falso è Nicolas Vaporidis ".

Chi è il favorito di Clemente Russo all'Isola dei Famosi

Tra le tante domande che gli sono state poste, anche quella su chi è il naufrago che spera vinca il reality. "Spero con tutto il cuore Marco Cucolo", ha sentenziato il marito di Laura Maddaloni. Ed è proprio per quest'ultima che Clemente è stato sofferente, perché il fatto di saperla in Honduras, ma lontana, lo ha fatto soffrire. "Credo che aver fatto parte di un gruppo mi ha un pò sfavorito perchè il nostro gruppo non era coeso come quello degli ex cucaracha", ha proseguito l'ex naufrago che ha rivelato che oltre a Vaporidis, i naufraghi che lo hanno deluso di più sono Alessandro e Roger. Tra le persone che vorrà rivedere fuori ci sono invece i Rodriguez, Blind, Roberta e Zequila. E ai naufraghi manda a dire: "Ragazzi ce l'avete fatta, ci siete riusciti a buttarmi fuori adesso fatemi vedere quanto valete da soli".